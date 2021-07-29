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16:57 29.07.2021

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по половому признаку

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Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по половому признаку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола".

Как сообщает Офис президента Украины, документ позволяет пострадавшему получить возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных вследствие домашнего насилия.

"Согласно закону, военнослужащие, военнообязанные и резервисты, а также лица начальствующего состава НАБУ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания", - сказано в сообщении.

Указанные правонарушения наказываются наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

За повторные правонарушения, совершенные в течение года, предусмотрен штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или админарест на срок до 15 суток.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада усилила ответственность за совершение домашнего насилия и насилия по половому признаку.

Принятие соответствующего законопроекта №3908-1 во втором чтении и в целом поддержали 336 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Теги: #насилие #закон
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