В Ужгороде горит склад на территории механического завода, огонь охватил около 1 тыс. кв.м. крыши здания

В четверг, 29 июля, на территории Ужгородского механического завода начался пожар в одном из отдельностоящих одноэтажных складских помещений, огонь охватил около 1 тыс. кв. м., сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным

"29 июля в ГСЧС поступила информация, что в г. Ужгород по ул. Гагарина, 30 на территории Ужгородского механического завода в отдельностоящем одноэтажном складском здании (15х70 м) на крыше возник пожар на площади около 600 кв.м.", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по состоянию на 15:50 во время тушения пожара в складском здании на территории завода произошло частичное разрушение кровли, а в 16:01 пожар был локализирован на площади 1 тыс. кв. м.

"К тушению привлечены 44 человек и 12 ед. техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет", - подчеркивают спасатели.