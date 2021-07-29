Нацполиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что Национальной полиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте.

"На этой неделе была проведена встреча, и мы договорились с руководством Министерства инфраструктуры, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, пройдет передача функций контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте к сфере компетенции Министерства внутренних дел, а именно к Национальной полиции", - сказал он на совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ в четверг в Киеве.

По его словам, это будет касаться как и международных, так и внутренних перевозок, габаритно-весового контроля, режима труда и отдыха водителей.

Также он заявил, что для реализации вышеупомянутых планов необходимо провести аудит "Укртрансбезопасности".

Кроме того, по словам министра необходимо будет реализовать строительство высокоточных площадок автоматической фиксации нарушений габаритно-весового контроля. В частности, по мнению министра, таких площадок необходимо около ста. Такие площадки будет предложено строить громадам за собственный счет.