В Киеве разрабатывается алгоритм внедрения спецпропусков для проезда в транспорте на случай введения локдауна – Поворозник

Городские власти Киева разрабатывают алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в транспорте на случай введения локдауна, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Учитывая предыдущий опыт, мы решили, что в случае необходимости введения в столице строгого локдауна, для перевозки общественным транспортом работников критической инфраструктуры будут введены электронные пропуска. Сейчас подразделения КГГА разрабатывают алгоритм внедрения этой процедуры. Как только работа над алгоритмом будет завершена, его опубликуют на официальном портале КГГА. Сегодня же то, что могут сделать руководители таких предприятий - определить потребность в пропусках и сориентироваться, для кого они могут быть действительно необходимы", - написал Поворозник в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что передавать списки сотрудников в КГГА не нужно.

"Все необходимые инструкции и разъяснения по оформлению электронных пропусков будут обнародованы на официальном портале Киева. Также оперативную информацию о карантинных ограничениях, если их решат вводить, можно получить из телеграмм-канала КГГА и в других социальных сетях городской администрации", - уточнил Поворозник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что КГГА собирает списки сотрудников критической инфраструктуры города для оформления спецпропусков для проезда в транспорте.

Источник: https://www.facebook.com/povoroznyk.m/posts/4159223394143502