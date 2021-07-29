События

15:46 29.07.2021

Жертвами лесных пожаров на юге Турции стали три человека, почти 60 госпитализированы

1 мин читать

Не менее трех человек погибли в результате природных пожаров, бушующих на юге Турции, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, еще 58 человек отправлены в больницу.

Спасатели провели эвакуацию жителей из десятков населенных пунктов.

Ранее в четверг министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что ситуация с природными пожарами на юге страны постепенно нормализуется. Он отметил, что очаги возгорания в основном взяты под контроль.

Сильные лесные пожары бушуют несколько дней на территории провинций Анталья, Адана и Мерсин. Серьезная ситуация сложилась в районе Манавгат в Анталье.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Под воздействием сильного ветра огнем охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья.

Теги: #турция #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:02 29.07.2021
Эвакуация жителей объявлена из-за природных пожаров в турецком городе Мармарисе

Эвакуация жителей объявлена из-за природных пожаров в турецком городе Мармарисе

16:43 29.07.2021
В Ужгороде горит склад на территории механического завода, огонь охватил около 1 тыс. кв.м. крыши здания

В Ужгороде горит склад на территории механического завода, огонь охватил около 1 тыс. кв.м. крыши здания

08:47 29.07.2021
Часть Ровно непродолжительное время было обесточено вследствие возгарания трансформатора

Часть Ровно непродолжительное время было обесточено вследствие возгарания трансформатора

08:21 29.07.2021
В Николаеве спасателями из-за пожара были эвакуированы 20 человек

В Николаеве спасателями из-за пожара были эвакуированы 20 человек

00:13 29.07.2021
Спасатели ликвидировали возгорание тепловоза пассажирского поезда 767 Интер-Сити сообщением "Киев-Херсон"

Спасатели ликвидировали возгорание тепловоза пассажирского поезда 767 Интер-Сити сообщением "Киев-Херсон"

05:01 28.07.2021
"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

03:08 28.07.2021
Директор "Хортицы" заявил, что причиной пожара в заповеднике мог стать умышленный поджог

Директор "Хортицы" заявил, что причиной пожара в заповеднике мог стать умышленный поджог

02:27 28.07.2021
ЕС осудил заявления президента Турции, направленные на заселение турками Вароши на Кипре

ЕС осудил заявления президента Турции, направленные на заселение турками Вароши на Кипре

18:58 27.07.2021
"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

17:02 27.07.2021
На о.Хортица спасатели ликвидировали пожар лесного массива - ГСЧС

На о.Хортица спасатели ликвидировали пожар лесного массива - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

Нацполиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте

Зеленский подписал указ о праздновании в Украине Дня молодежи 12 августа

Суд отстранил от должностей и взял под домашний арест руководство АРМА

180 экспертов из 33 стран готовы участвовать в экспертной сети Крымской платформы – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Совет господдержки кинематографии утвердил перечень из 22 кинопроектов-победителей конкурсного отбора Госкино

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

Проект "Полицейский офицер громады" в ближайшее время распространится на 1 тыс. громад - Монастырский

Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по половому признаку

Июль в Украине завершается ливнями

Нацполиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте

Ермак возглавил президиум Конгресса местных и региональных властей

ГБР арестовало 45 объектов недвижимого имущества ФПУ, которое планировали незаконно продать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА