Жертвами лесных пожаров на юге Турции стали три человека, почти 60 госпитализированы

Не менее трех человек погибли в результате природных пожаров, бушующих на юге Турции, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, еще 58 человек отправлены в больницу.

Спасатели провели эвакуацию жителей из десятков населенных пунктов.

Ранее в четверг министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что ситуация с природными пожарами на юге страны постепенно нормализуется. Он отметил, что очаги возгорания в основном взяты под контроль.

Сильные лесные пожары бушуют несколько дней на территории провинций Анталья, Адана и Мерсин. Серьезная ситуация сложилась в районе Манавгат в Анталье.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Под воздействием сильного ветра огнем охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья.