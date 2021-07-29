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15:33 29.07.2021

В авиакатастрофе под Коломыей погибли два гражданина США, гражданин Великобритании и украинец - полиция

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В авиакатастрофе под Коломыей погибли два гражданина США, гражданин Великобритании и украинец - полиция

Двое из трех иностранцев, погибших в результате падения легкомоторного самолета в с.Шепаровцы (Коломыйский р-н Ивано-Франковской обл.) в среду, были гражданами США, еще один – гражданином Великобритании, сообщается на странице полиции Ивано-Франковской области в Facebook в четверг.

"В ходе проведения следственных действий правоохранители установили личности погибших: 60-летний пилот, житель Коломыйского района, и трое 20-летних пассажиров-иностранцев (двое - граждане США, еще один - Великобритании). Предварительно установлено, что иностранцы у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом, заказали экскурсионный полет в составе группы из трех человек", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, а следователи областного управления полиции назначили ряд экспертиз, в том числе для установления технического состояния воздушного судна, проверки качества топлива, которым заправлялся самолет.

Следователи осуществляют досудебное расследование, в рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст.281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, на частный жилой дом в селе под Коломыей упал спортивный легкомоторный самолет. В результате погибли все четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства, - пилот, житель Коломыи, и три пассажира-иностранца. На момент аварии в доме людей не было, здание загорелось, но через час пожар был потушен.

По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что, по предварительным данным, погибшие иностранцы имели гражданство США. В Объединенной еврейской общине Украины сообщили, что они были хасидами.

Теги: #коломыя #полиция #авиакатастрофа
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