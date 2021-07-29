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15:02 29.07.2021

Экс-министр финансов Данилюк исключен из конкурса на главу БЭБ из-за ненострификации диплома МБА Университета Индианы

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Экс-министр финансов Данилюк исключен из конкурса на главу БЭБ из-за ненострификации диплома МБА Университета Индианы

Конкурсная комиссия Бюро экономической безопасности (БЭБ) не допустила экс-министра финансов и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка к дальнейшему участию в отборе на главу БЭБ, так как его диплом бизнес-образования Университета Индианы (Indiana University) не прошел процедуру нострификации в Украине.

"Александр этого (подачи диплома на нострификации в Минобразования - ИФ) не сделал. Поэтому, по сути, комиссия понимает, что образование есть, но по закону признать этого не может", – сообщил глава комиссии, президент Киевской школы экономики и экс-министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

Он отметил, что верит в подлинность диплома, однако комиссия не может нарушить закон и сделать для Данилюка послабление.

"Публичная позиция и политический опыт - это круто. Но также нужно компетентно заполнять документы в соответствии с законом", – подытожил Милованов.

В свою очередь Данилюк назвал это решение предвзятым. "(Оно) вызвано тем, что конкурсная комиссия нацелена назначить политически зависимую личность", - заявил экс-министр финансов в видео в своем Facebook.

Данилюк уточнил, что учился в бизнес-школе по престижной программе американского правительства Edmund Muskie Fellowship с жестким отбором, и Милованов об этом знает.

"Быть министром финансов и секретарем СНБО, работать в самых известных финансовых организациях в мировых финансовых столицах - значит, у меня было достаточно образования, а сейчас - нет?! Такие решения разрушают остатки репутации членов комиссии. И это - разрушение БЭБ с самого его начала", - считает экс-глава Минфина.

Он подтвердил свое мнение, что на должность главы БЭБ власть активно продвигает нынешнего главу Государственной фискальной службы (ГФС) Вадима Мельника.

В конкурсную комиссию по отбору главы нового органа входит девять человек: три представителя от СНБО, столько же - от Кабмина, еще три - от Верховной Рады.

Заявки на участие в конкурсе на главу БЭБ подали 57 кандидатов.

Новый орган должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.

Теги: #конкурс #данилюк #бэб
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