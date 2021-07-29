Украинские пограничники на учениях "Cossack mace – 2021" отработали восстановление контроля над границей при поддержке ВСУ и партнеров из НАТО

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины при поддержке Вооруженных сил Украины и партнеров из НАТО приняли участие в учениях "Cossack mace – 2021", которые состоялись на полигоне "Широкий лан".

"В течение двух недель пограничники учились действовать и взаимодействовать вместе с побратимами из Сухопутных войск и с партнерами из армий стран Североатлантического альянса. Учения проходили по натовским стандартам с учетом опыта наших военных формирований, полученного во время АТО/ООС. Подготовкой участников занимались инструкторы миссии UNIFIER и 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений Вооруженных сил Украины", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Во время учений были отработаны действия подразделений в обороне и в наступлении. Офицеры отработали алгоритмы принятия военных решений по стандартам НАТО, взаимосовместимую работу многонациональных штабов.

Среди прочего, во время "Cossack mace – 2021" пограничники тренировались выявлять диверсантов, защищать государственную границу, а также восстанавливать контроль над участком границы, которую при поддержке Вооруженных сил и партнеров отвоевали у условного противника.

В учениях с украинскими военнослужащими принимали участие коллеги из Великобритании, Канады, Швеции, США, представители операции ORBITAL и военной тренировочной миссии UNIFIER. Вместе с подразделениями ВСУ в учениях приняли участие бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда.