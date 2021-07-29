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14:40 29.07.2021

Суд отстранил от должностей и взял под домашний арест руководство АРМА

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Суд отстранил от должностей и взял под домашний арест руководство АРМА

Печерский районный суд города Киева отстранил от исполнения обязанностей врио главы Нацагенства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений АРМА.

Как сообщается в четверг на сайте ГБР, суд принял решение об отстранении руководства АРМА от исполнения обязанностей после выявления ГБР фактов злоупотреблений руководством АРМА. "Также суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в ГБР.

Как сообщалось, сотрудники ГБР и СБУ выявили факт злоупотреблений со стороны руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и уведомили о подозрении в присвоении средств руководство АРМА и двух адвокатов.

Теги: #коррупция #суд #арма
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