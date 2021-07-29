События

13:53 29.07.2021

Посол Корнийчук провёл встречи с разными политсилами Кнессета

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Актуальные вопросы повестки дня украино-израильских отношений и подготовка к ряду важных мероприятий стали предметом встречи посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с членами парламента, представляющих различные политические партии в Кнессете. Об этом сообщает Посольство Украины в соцсети Facebook.

«Во время встреч были обсуждены важные вопросы, представляющие взаимный интерес для Украины и Израиля, в частности, проведение мероприятий по случаю годовщины Независимости Украины и установления дипломатических отношений между двумя странами. Посол Украины проинформировал собеседников о планах украинского правительства по чествованию восьмидесятых годовщины трагедии Бабьего Яра и о мерах, которые будут проводиться в октябре этого года в Киеве», - говорится в сообщении.

Также обсуждались вопросы, связанные с подготовкой ежегодного визита паломников в Умань во время празднования Рош ха-Шана.

«В этом контексте посол Корнийчук отметил преимущества подписания межправительственного соглашения о взаимном признании «Ковидних сертификатов» для безопасного восстановления туристических поездок между двумя странами», - подчёркивает Посольство.

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Интерфакс-Украина
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