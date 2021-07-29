События

13:13 29.07.2021

В Донецкой области в пятницу ожидают Зеленского с рабочей поездкой

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, совершит рабочую поездку в Донецкую область, сообщает Донецкая областная государственная администрация в соцсети Facebook.

"30 июля 2021 года состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область. Приглашаем представителей СМИ и просим пройти аккредитацию до 16:00 29 июля 2021 года", - указывается в сообщении.

Ранее источник, близкий к СНБО, сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Совет в пятницу проведет выездное заседание в Донецкой области. Ожидается, что СНБО рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы.

 

Теги: #донецкая_область #зеленский
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