В Донецкой области в пятницу ожидают Зеленского с рабочей поездкой

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, совершит рабочую поездку в Донецкую область, сообщает Донецкая областная государственная администрация в соцсети Facebook.

"30 июля 2021 года состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область. Приглашаем представителей СМИ и просим пройти аккредитацию до 16:00 29 июля 2021 года", - указывается в сообщении.

Ранее источник, близкий к СНБО, сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Совет в пятницу проведет выездное заседание в Донецкой области. Ожидается, что СНБО рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы.