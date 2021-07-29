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12:57 29.07.2021

Киев предложит локацию для Музея современного искусства – КГГА

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Киев предложит локацию для Музея современного искусства – КГГА

В Киеве планируют создать Музей современного искусства, идет поиск подходящей локации, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы ищем место, которое станет домом для новой динамичной культурной институции(…) Среди перечня локаций как уже функционирующие и открытые для публики, так и те, которое могут быть реконструированы и приспособлены для нужд будущего музея", – цитирует пресс-служба представителей ОО "Музей современного искусства".

Организация планирует посетить возможные локации для размещения музея.

По словам директора департамента культуры КГГА Яны Бариновой, музей нуждается в специфической инфраструктуре для размещения для размещения как классических, так и современных экспонатов и инсталляций, а также быть инклюзивным, включать кафе.

 

Теги: #киев #кгга #музей
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