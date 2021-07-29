ГБР разоблачило многомиллионную схему уклонения застройщика от уплаты налогов

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении экс-ревизору - инспектору органов доходов и сборов Киевской области, который допустил многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

По данным следствия, инспектор проводил проверку уплаты налогов гражданином Украины, который занимался строительством и сбытом недвижимости. По закону гражданин должен зарегистрировать соответствующую предпринимательскую деятельность и платить налоги как физическое лицо-предприниматель в размере 18%, но делал это как физическое лицо и платил только 5%.

"Инспектор "не увидел" нарушения и не отразил в акте налоговой проверки полученные гражданином доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму более 292 млн грн. Это привело к неначислению в государственный бюджет налога с доходов и налога на добавленную стоимость в сумме более 42 млн грн", - говорится в сообщении.

Экс-чиновник органов доходов и сборов подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины).