Зеленский поздравил военных с 5-ой годовщиной Дня Сил специальных операций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в Житомирской области, поздравил военных с 5-ой годовщиной Дня Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины, который ежегодно отмечают 29 июля.

"Уважаемые офицеры, уважаемые воины-спецназначенцы. В этот год и в этот день в вашей новейшей истории происходят знаковые события. Это 5-ая годовщина создания ССО. Чтобы дать объективную оценку этим годам и вашему значению для нашего украинского войска, я хочу напомнить одно очень известное выражение: "сложные времена рождают сильных людей, а чрезвычайно сложные времена рождают Силы Специальных Операций"", - заявил Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций ВСУ.

Президент отметил, что "ССО является самым молодым и современным видом войск в Украине". "Созданные в период российской агрессии, при сложнейших условиях и за короткое время каждый из вас стал гордостью и элитой украинской армии", - сказал он.

"29 июля стал одним из самых трагических дней в истории ваших сил, когда в 2014 году в Донецкой области в селе Латышево, попав в засаду, погибли 10 спецназовцев. Мы никогда не забудем их. Всего свои жизни за Украину отдали 80 героев. Эти герои-спецназовцы всегда останутся в нашей памяти", - добавил президент.

Глава государства также напомнил, что за время войны на Донбассе личный состав ССО выполнил около 10 тыс. боевых специальных задач. За героизм, мужество и верность военной присяге свыше 600 воинов удостоены государственных наград, семеро – звания "Герой Украины".

По словам Зеленского, "в 2020 году ССО первыми перешли на типичную структуру штабов армии стран НАТО и тесно сотрудничают с партнерами в форме взаимных визитов, тренировок, обмена передовым опытом, при этом отдельные подразделения полностью интегрированы с силами ССО НАТО".

Зеленский также особо выделил "140-ой центр ССО", который первым в истории Украины получил сертификат, как подразделение, имеющее право быть привлеченным к исполнению заданий в составе НАТО.