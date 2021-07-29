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11:54 29.07.2021

Зеленский подписал законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

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Зеленский подписал законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления (№5557) и об увеличении численности Вооружённых сил Украины на 11 тысяч военнослужащих (№5558).

Выступая перед военнослужащими Сил специальных операций в рамках рабочей поездки в Житомирскую область в четверг, 29 июля, Зеленский подчеркнул, что реализация законов об основах национального сопротивления и об увеличении численности ВСУ станет следующим этапом развития ССО.

"Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украины для нас - это наше всенародное дело. Этот закон предусматривает комплекс важных мероприятий, целью которых является развитие территориальной обороны и движения сопротивления, введение системы подготовки населения Украины к национальному сопротивлению. Он позволяет при необходимости привлечь все население Украины к защите своей, нашей родной земли, своего края, своей семьи, и объединить всех украинцев вокруг этих важных, приоритетных идей", - отметил президент.

Он также уточнил, что мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях Украины.

"Я с радостью подписываю эти два важных закона, именно здесь, именно в этот важный, ваш профессиональный день", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, за президентский законопроект №5557 "Об основах национального сопротивления" во втором чтении и в целом проголосовали 313 народных депутатов на пленарном заседании 16 июля.

Согласно законопроекту национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

При этом, общее руководство национальным сопротивлением осуществляет верховный главнокомандующий Вооруженными силами - президент Украины.

Составляющими национального сопротивления является территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.

Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно также создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций (ССО) ВСУ, а руководство движением сопротивления будет осуществлять командующий ССО.

На том же заседании Верховная Рада поддержала законопроект №5558, который увеличивает численность Вооружённых сил Украины на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления", доводя общее количество ВСУ до 261 тыс. человек. За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовало 325 нардепов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, увеличение численности ВСУ необходимо для создания и обеспечения функционирования сил территориальной обороны ВСУ, а также для развития Сил специальных операций ВСУ в интересах формирования движения сопротивления, создание которого предусмотрено законопроектом "Об основах национального сопротивления".

В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что из общей численности ВСУ (261 тыс.человек) количество военнослужащих будет составлять 215 тысяч, а для реализации законопроекта только в 2022 году - с момента вступления документа в силу - необходимо 2,5 млрд грн бюджетных средств.

Теги: #всу #нацсопротивление #закон
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