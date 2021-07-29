ГБР продолжает спецоперацию по ликвидации канала контрабанды на киевской таможне

Сотрудники ГБР совместно с департаментом противодействия контрабанде Таможенной службы продолжают спецоперацию по ликвидации одного из крупнейших каналов контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров, сообщает ГБР.

"Во время обысков на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни изъято около 30 тонн товара. Сейчас продолжается его оценка и подсчет", - говорится в сообщении Бюро, размещенном в четверг на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил из-за рубежа через столичный аэропорт большие партии товаров широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок.

"Крупные партии товара ввозились на территорию Украины под видом отправлений для граждан Украины, которые даже не подозревали об этом. Все "посылки" оценивались в 100 евро, что позволяло не платить налоги. Только в июле этот почтовый оператор ввез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн грн налогов и сборов", - говорится в сообщении ГБР.

В Бюро уточняют, что организаторы контрабанды принимали у заказчиков деньги за перевозку товаров без таможенной декларации.

"Суммы высчитывались в зависимости от группы товара. Техника, в частности телефоны и планшеты, имели четко определенную цену за единицу, брендовая одежда имела определенную сумму за килограмм. Затем эти товары попадали в магазины, где реализовывались за наличные", - информирует Бюро.

В настоящее время сотрудники ГБР устанавливают круг причастных к схеме, в том числе среди сотрудников Таможенной службы.

Ранее ГБР провело обыски на территории таможенного поста "Борисполь" Киевской таможни, было изъято около 3 тонн высоколиквидного товара этого же перевозчика, который планировалось завезти на территорию Украины без уплаты таможенных платежей и сборов.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников, речь идет о почтовом операторе "Премиум Пакет".