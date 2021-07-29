Wizz Air Hungary начала выполнять полеты в Симферопольском РПИ над Черным морем под ответственностью Украины

Авиакомпания Wizz Air Hungary со среды, 28 июля, начала выполнять полеты в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) над открытыми водами Черного моря под ответственностью Украины, сообщил глава "Украэроруха" Андрей Ярмак.

"Безопасность полетов и качественные аэронавигационные услуги, подтвержденные европейским и американским регуляторами по безопасности авиации, кратчайшие маршруты, уменьшенные время полета и расходы на топливо. Это те преимущества использования воздушного пространства под ответственностью Украины, которые получают пользователи воздушного пространства! Надеюсь, что эту эстафету подхватит Wizz Air UK!", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

По словам Ярмака, Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания Wizz Air Hungary, также выполняет полеты в Симферопольском РПИ над Черным морем под ответственностью Украины.