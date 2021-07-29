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09:20 29.07.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 195,9 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 195,9 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 195 млн 924 тыс. 801, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 186 тыс. 739 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 672 тыс. 822 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 611 тыс. 801.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 528 тыс. 114, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 422 тыс. 662.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 797 тыс. 86 заболевших, умерли 553 тыс. 179 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 539,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 886 человек, в Индии - 303, Бразилии - 2 тыс. 583.

Теги: #коронавирус
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