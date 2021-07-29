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08:55 29.07.2021

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировано 143 534 человека

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За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировано 143 534 человека

За минувшие сутки в Украине одну дозу вакцины против COVID-19 получили 85 787 человек, полностью иммунизированы – 57 747 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"143 534 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 28 июля 2021. Одну дозу получили 85 787 человек полностью иммунизированы – 57 747 человек", – указывается в сообщении на телеграм-канале.

В течение суток работали 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов вакцинации и 384 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 500 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 225 458 прививок.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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