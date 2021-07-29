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08:47 29.07.2021

Часть Ровно непродолжительное время было обесточено вследствие возгарания трансформатора

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Часть Ровно непродолжительное время было обесточено вследствие возгарания трансформатора

Вследствие пожара на территории трансформаторной подстанции в среду вечером непродолжительное время отсутствовала электроэнергия в части г.Ровно. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"28 июля в 20.00 в г.Ровно на территории трансформаторной подстанции (330 кВ) в трансформаторе тока возник пожар в результате которого были обесточены часть города. В 20.47 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Спасатели подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

"По состоянию на 21.20 электроснабжение города было восстановлено", – добавили в ГСЧС.

Теги: #подстанция #ровно #пожар
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