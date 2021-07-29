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08:40 29.07.2021

Из-за непогоды обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 29 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях (Львовская - 44, Черновицкая - 25 Житомирская - 20, Ивано-Франковская - 20 и Тернопольская - 11)", – сообщается на сайте ведомства утром в четверг.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #гсчс #непогода #обесточивание
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