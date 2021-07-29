События

08:35 29.07.2021

24 новых случая заболевания COVID-19 зарегистированы на Олимпиаде в Токио

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24 новых случая заболевания COVID-19 зарегистированы на Олимпиаде в Токио

Оргкомитет Игр в Токио сообщил в четверг о получении 24 положительных тестов на COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой.

Среди 24 зараженных новым типом коронавируса - три зарубежных спортсмена. Их данные не уточняются.

Японские СМИ отмечают, что выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных.

Ранее в среду было объявлено, что число инфицированных COVID-19 в Японии и Токио достигло рекордных максимумов в 9 тыс. 583 и 3 тыс. 177 человек соответственно.

В японской столице из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим ЧС, он продлится до 22 августа.

Ожидается, что правительственная штаб-квартира по борьбе с пандемией уже в пятницу может объявить чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в трех соседних с Токио префектурах - Сайтама, Тиба и Канагава.

В среду здесь также был поставлен рекорд по уровню новых случаев COVID-19.

Теги: #япония #коронавирус #олимпиада #случаи
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