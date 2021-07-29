Украина ввела новые правила пересечения границы для противодействия штамма COVID-19 "Дельта"

В Украине введены новые правила пересечения границы для всех не вакцинированных лиц, находящихся более 7 дней за последние две недели в России или Индии, сообщается в телеграмм-канале "Коронавирус. Инфо".

В частности, устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция для всех невакцинированных лиц, находящихся более 7 дней за последние две недели в России или Индии.

Отмечается, что пересечение государственной границы для украинцев, прибывших из любых стран, является беспрепятственным при наличии полного курса вакцинации или справки 063-О о первой прививке.

"Для иностранцев необходимо иметь страховой полис и один из документов: негативный ПЦР-тест (за 72 часа); негативный тест на антиген (за 72 часа); полный курс вакцинации", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в случае отсутствия необходимых документов устанавливается приложение "Вдома" и человек начинает самоизоляцию через 72 часа, если результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестированием на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного уже в Украине после пересечения границы, положительный.

"Если невозможно использовать приложение "Вдома", особа будет находиться в обсервации", – сказано в сообщении.