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08:21 29.07.2021

В Николаеве спасателями из-за пожара были эвакуированы 20 человек

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В Николаеве спасателями из-за пожара были эвакуированы 20 человек

В Николаеве в результате пожара накануне вечером спасателями было эвакуировано 20 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"28 июля в 21.55 в Николаеве в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома возник пожар. В 22.49 пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Подчеркивается, что подразделениями ГСЧС спасено 8 человек из них 3 детей (2013 - 2020 г.р.) и 20 выведены на безопасное расстояние.

К тушению привлекалось 28 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

Теги: #эвакуация #николаев #пожар
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