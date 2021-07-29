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08:15 29.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 510 человек, 25 летальных случаев

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В Украине за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 510 человек, 25 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 510 человек, 25 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 28 июля 2021 в Украине зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 60, медработников - 41). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 480 человек, летальных случаев – 25, выздоровели - 510 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19. 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания Covid-19, 25 июля за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, 24 июля, было зафиксировано 745 новых случев заболевания за сутки, 23 июля – 763 новых случая, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 250 907 человек, выздоровели 2 185 849 человек, летальных случаев - 52 916.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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