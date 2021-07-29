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07:57 29.07.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим тишины, без потерь

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим тишины, без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим тишины, в том числе используя БПЛА и дистанционное минирование территории минами ПОМ-2, без потерь. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 28 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

Противник обстреливал украинские позиции из автоматически и ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, подствольных гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, минометов 82-го и 120-го калибра, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

А в районе населенного пункта Южное противник осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"По состоянию на 7:00 утра, 29 июля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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