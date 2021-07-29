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07:38 29.07.2021

Минобороны Азербайджана заявляет, что армия Армении нарушила перемирие и обстреляла позиции азербайджанских военных на границе

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Минобороны Азербайджана заявляет, что армия Армении нарушила перемирие и обстреляла позиции азербайджанских военных на границе

ВС Армении нарушили договоренности о прекращении огня и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района государственной границы, заявляет Минобороны Азербайджана.

"29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10-12 гранат F-1", - отмечает ведомство.

Минобороны подчеркивает, что противник был подавлен ответным огнем.

"Оперативная ситуация находится под контролем наших военных", - заявляет Минобороны Азербайджана.

Теги: #обстрел #граница #армения #азербайджан
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