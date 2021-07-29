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06:55 29.07.2021

Число центров массовой вакцинации на Харьковщине увеличилось до 20

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Число центров массовой вакцинации на Харьковщине увеличилось до 20

В среду, 28 июля, в Харькове начали работу два новых центра массовой вакцинации против COVID-19.

"Сегодня к существующим в городе Харькове добавились еще два центра. Прививки в них будут делать вакциной Moderna", - цитирует пресс-служба главу Харьковской облгосадминистрации Айну Тимчук.

Новые центры открылись в ТРЦ Nikolskiy (ул. Пушкинская, 2-А) и ТРЦ "Французский бульвар" (ул. Академика Павлова, 44-Б). Планируется, что эти центры массовой вакцинации будут работать ежедневно с 10:00 до 15:00.

Таким образом, общее количество центров массовой вакцинации в Харькове выросло до 7, а в регионе - до 20.

Теги: #вакцинация #харьков
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