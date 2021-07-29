Эффективность вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer-BioNTech за полгода снизилась до 84%

Эффективность вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech снизилась с 96% до 84% спустя шесть месяцев после введения пациентам второй дозы препарата, приводит в среду издание The Hill данные исследования, проведенного по заказу ряда компаний.

Согласно результатам этого исследования, максимальной эффективности - 96,2% - вакцина достигает через два месяца после второй прививки.

Как отмечают эксперты, каждый месяц снижение эффективности составляло около шести процентных пунктов.

В исследовании приняли участие более 44 тыс. человек из США и Европы. Их них за время наблюдений коронавирусом заболел 81 человек, из тех, кто получил плацебо, - 873.

Между тем, эта вакцина препятствует тяжелому протеканию болезни, по этому параметру ее эффективность составляет 97%.

Наблюдение за участниками исследования будет длиться по меньшей мере два года.