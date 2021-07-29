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02:32 29.07.2021

В Кировоградской области сделали первые 100 тысяч прививок от Covid-19

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В Кировоградской области сделали первые 100 тысяч прививок от Covid-19

В Кировоградской области с начала кампании вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19 сделано 101,6 тыс. прививок, сообщила пресс-служба областной государственной администрации в среду.

Как отметила глава областной администрации Мария Черная, вакцинация проводилась пятью препаратами. Препаратом CoviShield провели 12 092 прививки, CoronaVac – 24 337 прививок, Comirnaty – 38 016, AstraZeneca – 25 550 и Moderna – 1 605 прививок.

Кировоградская область получила 45 тысяч доз вакцины SpikeVax Moderna. Всего в Украину поступило 2 млн. доз этого препарата.

Теги: #вакцинация #кировоградская #коронавирус
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