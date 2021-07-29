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01:02 29.07.2021

Белый дом объявил о планах усиления киберзащиты важнейших инфраструктурных объектов

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Белый дом объявил о планах усиления киберзащиты важнейших инфраструктурных объектов

Президент США Джо Байден в среду объявил о мерах по усилению кибербезопасности важнейших объектов американской инфраструктуры.

"Политика моей администрации заключается в том, чтобы защищать важнейшие объекты инфраструктуры нашего народа, обращая особое внимание на кибербезопасность и устойчивость систем, поддерживающих важнейшие функции на национальном уровне", - говорится в меморандуме, опубликованном Белым домом.

"Исходя из этого, я создал Инициативу по кибербезопасности промышленных систем контроля", - приводятся в документе слова Байдена.

Как отмечается, основная цель этой инициативы состоит в том, чтобы "защищать важнейшую инфраструктуру США путем стимулирования и содействия развитию технологий и систем", с помощью которых можно обнаружить и предупредить угрозу, а также выработать средства реагирования в сфере кибербезопасности в "важнейших системах контроля и оперативных технологических сетях".

Это инициатива, как заявляют в Белом доме, создает возможность для сотрудничества власти и промышленности в принятии незамедлительных решений в рамках их сфер контроля и в реагировании на серьезные угрозы.

В документе указывается, что инициативу начали реализовывать в "энергетической отрасли". Подчеркивается, что учреждениям по управлению секторальными рисками следует работать с владельцами и операторами ключевых объектов инфраструктуры по внедрению принципов и политики инициативы.

Уточняется, что министру внутренней безопасности не позднее 22 сентября 2021 года следует определить первоначальные цели по контролю за основными инфраструктурными системами, а затем, в течение года с момента публикации меморандума, заявить об окончательных целях по контролю межотраслевых систем.

Теги: #сша #усиление #кибербезопасность #меры
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