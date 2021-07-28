Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Георгиевой

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Как сообщает пресс-служба главы государства в среду вечером, Зеленский поблагодарил Георгиеву за поддержку Украины в сложный год пандемии.

"Транш в 2,1 млрд долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов", – цитирует пресс-служба главу государства.

Также стороны обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by, а именно выполнение Украиной основных структурных маяков, которые были определены ней. В частности речь идет о двух ключевых законопроектах, которые имеют целью усиления корпоративного управления в банках, а также законов о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей.

"Позиция Украины остается неизменной: отношения с МВФ очень важны для нас, и мы будем продолжать выполнять договоренности с международными партнерами", – подчеркнул Зеленский.

Собеседники обменялись мнениями относительно прогресса реформ и институциональных изменений, которые происходят в Украине, в частности относительно запуска рынка земли, реформы в области инфраструктуры, принятого парламентом в первом чтении законопроекта о деолигархизации.

Глава государства отметил, что держит под личным контролем проведения судебной реформы и прилагает максимум усилий для ее успешной реализации.

Кроме того Зеленский и Георгиева обсудили законопроект о Национальном банке Украины, который разрабатывается с участием международных партнеров и будет рассмотрен Верховной Радой после восстановления ее работы осенью текущего года, а также принятие закона о НАБУ во втором чтении.

Отдельно обсуждались темпы восстановления украинской экономики, в частности выполнение государственного бюджета Украины и конкретные показатели экономического роста. Стороны договорились об активизации совместной работы представителей украинского правительства и МВФ.

Президент пригласил директора-распорядителя Международного валютного фонда посетить Украину и лично обсудить дальнейшие шаги продуктивного сотрудничества.

Ранее Георгиева в своем аккаунте в Твитерре назвала очень конструктивным разговор с Зеленским и анонсировала визит миссии Фонда в Украину в сентябре.

"Очень конструктивный звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ", – написала она по итогам разговора в среду вечером.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, четвертого – $560 млн и заключительного пятого – $980 млн.

Однако этот план был нарушен. Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины. Это позицию позже представители Фонда неоднократно подтверждали.

В июне-июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых шла речь в меморандуме с МВФ. Помимо Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) речь также о законах об улучшении корпоративного управления в банковской сфере (4367), правках в закон "О гарантировании вкладов" (№4546), а также о принятых в первом чтении законопроектах о присоединении Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и об усовершенствовании корпоративного управления.

Вместе с этим ранее среди секторов, где МВФ ждет прогресса от Украины, называлась также энергетика.

"Эксперты МВФ отметили, что решение Конституционного суда Украины привели к откату антикоррупционных усилий, требует соответствующей реакции со стороны украинской власти. Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время", – сообщил Минфин 9 июля по итогам визита Марченко в США.