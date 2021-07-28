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23:30 28.07.2021

Британия на этой неделе начинает передачу 9 млн доз вакцины в наиболее уязвимые от COVID-19 страны

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Британия на этой неделе начинает передачу 9 млн доз вакцины в наиболее уязвимые от COVID-19 страны

Британские власти на этой неделе приступают к отправке 9 млн доз вакцин от COVID-19 в страны, которым в наибольшей степени грозит пандемия коронавируса, сообщает в среду телерадиокорпорация BBC.

"Мы не будем в безопасности в Соединенном Королевстве, пока никто в мире не будет в безопасности", - заявил по этому поводу глава МИД Великобритании Доминик Рааб во время посещения в Оксфорде объекта по производству вакцины AstraZeneca.

Министр добавил, что передача 9 млн доз вакцин продемонстрирует, что "глобальная Британии является спасающей жизни силой во благо мира".

По данным BBC, в числе государств, в которые поступят британские препараты AstraZeneca, будут Кения, Индонезия и Ямайка: эти страны получат соответственно 817 тыс. доз, 600 тыс. и 300 тыс. Всего Лондон обещал предоставить другим странам 100 млн доз вакцин до середины 2022 года, напоминает BBC.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что положить конец пандемии COVID-19 позволит вакцинация 70% населения мира: это эквивалентно 11 млрд доз вакцин. Однако в 190 странах мирах пока распределены 3,7 млрд доз - весьма неравномерно среди различных государств.

На состоявшемся в июне саммите G7 мировые лидеры обещали пожертвовать более бедным странам 1 млрд доз вакцин. Президент США Джо Байден объявлял, что Вашингтон всего предоставит 500 млн доз вакцин, добавляет BBC.

Теги: #великобритания #пожертвование #вакцины #коронавирус
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