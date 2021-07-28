События

22:55 28.07.2021

Скончался басист ZZ Top Дасти Хилл

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Басист и один из основателей культовой техасской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл скончался на 73-м году жизни, сообщается в среду на официальной странице группы в Facebook.

"Мы опечалены сегодняшней вестью о смерти нашего большого друга - Дасти Хилла. Он умер во сне у себя дома в Хьюстоне (штат Техас)", - говорится в сообщении.

Оно подписано остальными двумя участниками ZZ Top: гитаристом и вокалистом Билли Гиббонсом и барабанщиком Фрэнком Бирдом.

Хилл родился в Техасе в 1949 году. В конце 1960-х стал сооснователем и бессменным участником ZZ Top. В 2000 году ему диагностировали гепатит C, однако после перерыва на лечение басист вернулся в группу.

В сообщении в Facebook не указывается, продолжит ли ZZ Top существование без Хилла.

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Интерфакс-Украина
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