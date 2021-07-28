События

21:41 28.07.2021

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ, командующего десантно-штурмовых войск Вооруженных сил и командующего ООС

2 мин читать
Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ, командующего десантно-штурмовых войск Вооруженных сил и командующего ООС

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил.

"Президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил. Соответственно, с должностей освобождены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко", – сказано в сообщении на сайте главы государства в среду вечером.

Начальником Генерального штаба ВСУ назначен Сергей Шаптала, Александр Павлюк - командующим Операции объединенных сил. Соответствующие указы обнародованы на сайте президента Украины.

"Глава государства акцентирует внимание командиров всех уровней в Вооруженных силах, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности необходимость активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации нашей армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны", – отметили в пресс-службе президента.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Также глава государства отметил, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом", - резюмировал глава государства.

Ранее сообщалось, что главнокомандующим ВСУ вместо уволенного Руслана Хомчака назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный.

Теги: #всу #оос #зеленский #назначения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:49 28.07.2021
Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

16:00 28.07.2021
Зеленский не планирует вмешиваться в кадровую политику НБУ

Зеленский не планирует вмешиваться в кадровую политику НБУ

13:11 28.07.2021
Зеленский и глава МВФ в среду обсудят выполнение Украиной программы stand by

Зеленский и глава МВФ в среду обсудят выполнение Украиной программы stand by

12:22 28.07.2021
Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

12:17 28.07.2021
Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

12:07 28.07.2021
Зеленский: к сентябрю мы должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 200-250 тыс. прививок в сутки

Зеленский: к сентябрю мы должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 200-250 тыс. прививок в сутки

11:14 28.07.2021
Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси - Украины

Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси - Украины

07:47 28.07.2021
С начала суток российские наемники из минометов обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

С начала суток российские наемники из минометов обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

22:50 27.07.2021
Хомчак перечислил выполненные задачи, которые ставил для себя после назначения на должность главнокомандующего ВСУ

Хомчак перечислил выполненные задачи, которые ставил для себя после назначения на должность главнокомандующего ВСУ

21:58 27.07.2021
Зеленский поручил Кабмину выплатить денежную помощь 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей

Зеленский поручил Кабмину выплатить денежную помощь 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Погибшие в авиакатастрофе под Коломыей иностранцы были гражданами США – источник

НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством о взятии под стражу Януковича и его сына

СБУ разоблачила крупную растрату бюджетных средств в ГПЗКУ

Гражданство погибших в авиакатастрофе под Коломыей иностранцев устанавливается – обладминистрация

На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли четыре человека – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина завершила формирование своих представителей в Группу экспертов по Соглашению об ассоциации с ЕС

Мьянма может стать источником неограниченного распространения COVID-19 в регионе - ООН

Погибшие в авиакатастрофе под Коломыей иностранцы были хасидами – ОЕОУ

Байден заявил, что провел встречу с Тихановской

Зеленский ввел в состав СНБО Залужного вместо Хомчака, назначенного первым замсекретаря СНБО – указ

По факту крушения самолета в Ивано-Франковской области начато уголовное производство – полиция

Украина подпишет с США Соглашение о проектах по разработкам и испытаниям военной техники – Минобороны

ЮНЕСКО подтвердил границы и режимы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры – Ткаченко

Погибшие в авиакатастрофе под Коломыей иностранцы были гражданами США – источник

Госпогранслужба Украины разъяснила порядок и ограничения на въезд и выезд из Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА