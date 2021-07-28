Погибшие в авиакатастрофе под Коломыей иностранцы были хасидами – ОЕОУ

Трое иностранцев, погибших в результате падения легкомоторного самолета в с.Шепаровцы (Коломыйский р-н Ивано-Франковской обл.) в среду, были хасидами, сообщается в Телеграм-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) в среду.

"Как стало известно Объединенной еврейской общине Украины, в авиакатастрофе, кроме пилота, также погибли хасиды. Известно, что они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район", - говорится в сообщении..

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что погибшие иностранцы имели гражданство США.

Как сообщалось, на частный жилой дом в селе под Коломыей упал спортивный легкомоторный самолет, в результате погибли все четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства, - пилот, житель Коломыи, и три пассажира-иностранца. На момент аварии в доме людей не было, здание загорелось, но через час пожар был потушен. По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.