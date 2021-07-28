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19:51 28.07.2021

Зеленский ввел в состав СНБО Залужного вместо Хомчака, назначенного первым замсекретаря СНБО – указ

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Зеленский ввел в состав СНБО Залужного вместо Хомчака, назначенного первым замсекретаря СНБО – указ

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, назначенного первым заместителем секретаря СНБО, и ввел в личный состав Совета назначенного на должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Соответствующий указ №325/2021 от 28 июля опубликован на сайте главы государства в среду. "Ввести в персональный состав СНБО Залужного Валерия Федоровича - главнокомандующего Вооруженных сил Украины; вывести из состава СНБО Р.Хомчака. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.

Как сообщалось, 27 июля Зеленский уволил Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерал-майора, командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного. В тот же день глава государства освободил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря СНБО и назначил на эту должность Хомчака.

 

Теги: #президент #снбо #кадры
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