Зеленский ввел в состав СНБО Залужного вместо Хомчака, назначенного первым замсекретаря СНБО – указ

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, назначенного первым заместителем секретаря СНБО, и ввел в личный состав Совета назначенного на должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Соответствующий указ №325/2021 от 28 июля опубликован на сайте главы государства в среду. "Ввести в персональный состав СНБО Залужного Валерия Федоровича - главнокомандующего Вооруженных сил Украины; вывести из состава СНБО Р.Хомчака. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.

Как сообщалось, 27 июля Зеленский уволил Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерал-майора, командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного. В тот же день глава государства освободил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря СНБО и назначил на эту должность Хомчака.