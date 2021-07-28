По факту крушения самолета в Ивано-Франковской области начато уголовное производство – полиция

Правоохранители начали уголовное производство по факту крушения легкомоторного самолета в с. Шепаровцы (Коломыйский р-н Ивано-Франковской обл.), в результате которого погибли четыре человека.

"Предварительная квалификация происшествия - нарушение правил воздушных полетов. Проводятся следственные действия для установления причин падения самолета", - сообщает пресс-служба Национальной полиции в соцсети Facebook.

Правоохранители уточнили, что на момент падения самолета в доме, на который он рухнул, находились женщина и двое детей, однако они услышали шум и успели выбежать.

"На месте инцидента продолжают работать следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и представители экстренных служб. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства аварии", - отметил начальник полиции Прикарпатья.

Как сообщалось, на частный жилой дом в селе под Коломыей упал спортивный легкомоторный самолет, в результате погибли все четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства, - пилот, житель Коломыи, и три пассажира – граждане США. На момент аварии в доме людей не было, здание загорелось. По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.