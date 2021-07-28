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19:05 28.07.2021

ЮНЕСКО подтвердил границы и режимы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры – Ткаченко

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ЮНЕСКО подтвердил границы и режимы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры – Ткаченко

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в среду одобрил и подтвердил правильность решения Министерства культуры и информационной политики Украины относительно границ и режимов буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры в центре Киева, сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

"Что это значит? Нелегальным застройщикам и чиновникам КГГА, которые раздают землю в историческом ареале под застройку, теперь не поздоровится", - написал Ткаченко в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что Минкульт еще 31 января 2020 года своим приказом утвердил границы и режимы использования буферной зоны объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра", и 28 июля 2021 года ЮНЕСКО принял эти пределы буферной зоны.

Министр культуры и информполитики отметил, что следующим шагом является контроль над соблюдением этих специальных границ и режимов зоны.

"Поэтому еще раз напоминаю чиновникам КГГА и застройщикам о недопустимости сноса исторической застройки, изменения исторической градостроительной структуры, превышения новостройками и надстройками предельно допустимой высоты и тому подобное", - написал Ткаченко.

 

Теги: #киев #юнеско #центр
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