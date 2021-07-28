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18:18 28.07.2021

Госпогранслужба Украины разъяснила порядок и ограничения на въезд и выезд из Беларуси

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Госпогранслужба Украины разъяснила порядок и ограничения на въезд и выезд из Беларуси

Ограничение на въезд в Беларусь не распространяется на близких родственников граждан Беларуси, иностранцев, прибывающих в Беларусь для обучения или вакцинации от Covid-19, а также следующих по дипломатическим и служебным паспортам и следующих с ними членов их семей.

Как сообщил отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украина в среду со ссылкой на информацию посольства Украины в Беларуси, ранее введенное временное приостановление пересечения государственной границы на въезд в Беларусь остается в силе.

Лица, прибывающие в Беларусь из стран, включенных в список на сайте Министерства здравоохранения Беларуси, в которых фиксируются случаи инфекции Covid-19, в том числе, следующие транзитом, должны находиться 7 дней в самоизоляции. Прибывающие в Беларусь иностранцы старше 6 лет, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, обязаны иметь оригинал или копию медицинского документа, подтверждающего отрицательный тест на COVID-19, оформленный в течение 3 дней до даты пересечения границы.

Временная приостановка пересечения государственной границы Беларуси на выезд не распространяется на граждан, имеющих вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на проживание на территории другого государства, лиц, отбывающих для получения медпомощи, по трудовому контракту для работы за рубежом, для обучения, для имеющих разрешение на проживание в Беларуси иностранцев (во всех случаях - не чаще раза в течение шести месяцев).

Также приостановка не распространяется на лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортам и следующих с ними лиц, членов официальных делегаций, а также на случаи получения гражданами Беларуси и иностранцами информации о смерти близких родственников, проживавшими за рубежом или в Беларуси соответственно.

Теги: #въезд_выезд #украина #беларусь
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