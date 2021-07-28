СНБО проведет выездное заседание в Донецкой области 30 июля - источник

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины проведет в пятницу выездное заседание в Донецкой области, сообщил источник, близкий к ведомству.

"Выездное заседание пройдет 30 июля в Донецкой области. СНБО рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы", - сообщил собеседник агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 16 июля по итогам очередного заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов сообщил, что через две недели по предложению президента Украины Владимира Зеленского Совет вновь обсудит вопрос восточной границы Украины.