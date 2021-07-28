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18:00 28.07.2021

НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством о взятии под стражу Януковича и его сына

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НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством о взятии под стражу Януковича и его сына

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия экс-президента и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Александру Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Как сообщалось, 26 октября 2020 года ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ, согласованного прокурором САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича, подозреваемого в незаконном завладении государственной резиденцией Межигорье.

Имущество резиденции "Межигорье" арестовано Печерским райсудом Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

Теги: #межигорье #ходатайство #арест #янукович
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