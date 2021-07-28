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17:49 28.07.2021

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

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Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Российские наемники нарушили режим прекращения огня на востоке Украины шесть раз с полуночи по состоянию на 17:00 28 июля, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов противник применял минометы калибра 82 им 120 мм, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Кроме того, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали 11 гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил в среду и передали на уничтожение 148 взрывоопасных предметов.

Теги: #оос #ситуация
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