Мостостроители в ходе возведения вантового моста в Запорожье соединили левый берег Днепра с берегом со стороны Хортицы

Мостостроители в Запорожье соединили левый берег Днепра с берегом со стороны острова Хортица, установив на временные опоры шестую, последнюю секцию пролетного строения верховой части вантового моста.

Как сообщается на странице Службы автомобильных дорог Запорожской области в Facebook в среду, вес шестой секции составляет 700 тонн, а с дополнительным оборудованием - 780 тонн.

Монтаж, как и раньше, проходил с помощью несамоходного плавкрана LK-800, который доставил секцию Днепром со стройплощадки в районе Кривой бухты. Расстояние транспортировки секции со стройплощадки к месту монтажа - около 7 км. В дальнейшем мостостроители начнут обваривать металлоконструкции в единое пролетное строение, а затем состоится процесс опускания ее на проектные отметки, то есть на капитальные опоры моста.

"Спуск будет происходить по 50 мм с каждой стороны пролетного строения. То есть, это будет медленно и очень ответственно. Контроль за процессом будет осуществляться постоянно геодезистами как со стороны генерального подрядчика, так и со стороны технического надзора", - цитируется в сообщении заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Александр Горбань.

Запорожский мост - магистраль протяженностью 9 км. Включает шесть транспортных развязок, в составе которых - 27 искусственных сооружений. В частности, ансамбль имеет два внеклассовые мосты (балочный и вантовый) с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Движение балочным мостом открыто в декабре 2020 года.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что стоит задача к 30-летию Независимости завершить работы на первом проезде вантового моста через Днепр.