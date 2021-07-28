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17:15 28.07.2021

Гражданство погибших в авиакатастрофе под Коломыей иностранцев устанавливается – обладминистрация

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Гражданство погибших в авиакатастрофе под Коломыей иностранцев устанавливается – обладминистрация

Гражданство троих иностранцев, погибших в результате падения самолета в с.Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области в среду, в настоящее время устанавливается, ведется следствие, сообщается на странице Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

"На место трагедии выехали представители областной государственной администрации и соответствующих служб. Образован оперативный штаб, который на месте принимает необходимые решения. В то же время проводятся следственные действия и устанавливается гражданство погибших", - говорится в сообщении.

В обладминистрации также уточнили, что падение легкомоторного спортивного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом с последующим его возгоранием произлошло в 13:38. В 13:58 пожар на площади 100 кв.м. был локализован, а в 14:47 ликвидирован. Всего от Государственной службы чрезвычайных ситуаций области к ликвидации последствий трагедии привлечено 36 человек личного состава и 8 единиц техники.

Как сообщалось, на частный жилой дом в селе под г.Коломыя упал спортивный легкомоторный самолет, в результате чего погибли все четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства - пилот, житель Коломыи, и трое пассажиров-иностранцев. На момент аварии в доме людей не было, здание загорелось. По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

Теги: #жертвы #гражданство #самолет
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