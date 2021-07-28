Более 1 тыс. сотрудников "Киевстара" уже вакцинированы против COVID-19 - компания

К настоящему времени уже 1011 сотрудников компании "Киевстар" по их желанию получили прививки одной или двумя дозами от COVID-19, сообщила пресс-служба мобильного оператора в среду.

Отмечается, что процесс организован непосредственно в крупнейших офисах компании в Киеве, Днепре, Львове и Черкассах. Первой дозой вакцины привиты 987 работников в 24 городах, две дозы уже получили 24 работника. В ближайшие недели планируется вакцинация второй дозой в офисах компании.

"На мой взгляд, "Киевстар" отлично стартовал с вакцинацией в конце июня. Здоровье сотрудников и формирование коллективного иммунитета к COVID-19 – приоритет в работе компании. Мы многое делаем для того организации процесса вакцинации в комфортных условий в офисах в разных городах, где есть наши представительства. Я лично получил первую дозу вместе с сотрудниками и поддерживаю осознанную позицию нашего коллектива в этом вопросе", – цитирует пресс-служба CEO "Киевстар" Александра Комарова.

Мобильный оператор также сообщает, что более 70% персонала с марта 2020 года работает удаленно. Те, для кого такая форма работы невозможна, обеспечены необходимыми средствами защиты на рабочих местах. Есть также возможность добираться до офиса на корпоративном такси. Все сотрудники застрахованы на случай заболевания коронавирусом.