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16:14 28.07.2021

Украина вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз

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Украина вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз

Кабинет министров Украины принял постановление о введении сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства, которые будут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины для оформления виз для въезда в Украину.

"С 1 января 2022 года при подаче визового ходатайства уполномоченные органы будут осуществлять обязательную фиксацию биометрических данных визовых апликантов (фотографирование лица и сканирование отпечатков пальцев обеих рук). Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе 5 лет, после чего будут уничтожаться", - сообщает пресс-служба МИД Украины в среду.

Указывается, что до этого момента оформление украинских виз оставалось единственным звеном процессов идентификации иностранцев и лиц без гражданства, которое не предусматривало использование биометрических данных (они фиксировались во время пограничного контроля, оформления вида на жительство и т.п.).

В МИД пояснили, что введение фиксации биометрических данных визовых апликантов устранит этот пробел и позволит упростить процедуру идентификации иностранцев и лиц без гражданства во время/после их въезда на территорию Украины; усовершенствовать осуществление компетентными органами Украины контроля за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства; улучшить координацию уполномоченных органов Украины при реализации государственной миграционной политики; усилить борьбу с использованием поддельных документов.

Требование не будет применяться к некоторым категориям заявителей, или будет применяться в ограниченном объеме (дети до 12 лет, лица с дипломатическими или служебными паспортами, лица с физическими недостатками, которые делают невозможным представление биометрических данных и т.д.).

Теги: #визы #мид
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