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16:06 28.07.2021

Израильский министр Элькин обещает содействие в вопросе взаимного признания COVID-сертификатов - Посольство

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Министр строительства и жилищной политики, Министр по делам Иерусалима и национального наследия, Председатель Израильской части Совместной украино-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества Зеев Элькин заявляет о готовности содействовать в вопросе взаимного признания COVID-сертификатов. Об этом было заявлено в ходе встречи министра с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком, сообщает Посольство Украины в соцсети Facebook.

«Состоялся обмен мнениями по организации визита израильских паломников на могилу цадика Нахмана в Умань во время празднования еврейского Нового года Рош-га-Шана в первой декаде сентября. В этом контексте Посол Украины отметил необходимость скорейшего подписания межправительственного соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19. Министр З.Елькин пообещал приложить усилия для ускорения обработки технического содержания «ковидних сертификатов» по израильскими ведомствами», - говорится в сообщении.

Посольство подчёркивает, что стороны обсудили самую актуальную повестку украино-израильских отношений.

«Наибольшее внимание было уделено проведению совместных мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем, а также мероприятий по чествованию 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра», - отмечается в сообщении.

Стороны также наметили возможные сроки и формат проведения очередного 12-го заседания Совместной украино-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, соответствующий алгоритм действий на ожидаемую перспективу.

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Интерфакс-Украина
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