Завершен ключевой этап в строительстве путепровода "ХБК-Таврический" в Херсоне - ОГА

В Херсоне на строительстве важнейшего для региона путепровода "ХБК-Таврический", которое проходит в рамках президентской программы "Большое строительство", завершены работы по бетонированию пролетного строения Е1Р.

Как сообщается на сайте Херсонской ОГА, таким образом был пройден ключевой этап в строительстве всего комплекса мостового перехода.

В ночь на 27 июля строители использовали 955 кубометров бетона для строительства несущей конструкции мостового сооружения.

Путепровод "ХБК-Таврический" - один из важнейших инфраструктурных объектов для области. Его строительство в Херсоне началось еще в 2012 году, но через время было остановлено. При этом на его строительство ранее уже было потрачено 200 млн грн. Работы на путепроводе были возобновлены благодаря программе "Большое строительство".

Строительство первой очереди путепровода "ХБК-Таврический" планируется завершить ко Дню Независимости Украины.