События

15:17 28.07.2021

В упавшем на частный дом самолете погибли пилот-украинец и трое иностранцев

1 мин читать
В упавшем на частный дом самолете погибли пилот-украинец и трое иностранцев

Полицейские в Ивано-Франковской области устанавливают обстоятельства падения спортивного самолета модели WT-10 Advantic в селе Шепаровцы Коломыйского района, в результате чего погибли четыре человека.

"В дежурную часть в 13:40 поступило сообщение о том, что в селе Шепаровцы Коломыйского района частный дом упал спортивный самолет. В результате погиб пилот и три пассажира. На момент аварии в доме, который загорелся, людей не было. По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев", - сказано в сообщении на сайте полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства аварии.

По результатам первоочередных следственных действий будет принято решение о правовой квалификации события.

По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области на частный жилой дом упал спортивный легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в среду.

"28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим воспламенением, в результате чего четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

Теги: #жертвы #падение #самолет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 28.07.2021
На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли четыре человека – ГСЧС

На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли четыре человека – ГСЧС

11:30 25.07.2021
В Полтавской области легковушка попала под грузовик, четыре человека погибли

В Полтавской области легковушка попала под грузовик, четыре человека погибли

16:35 20.07.2021
Женщина и ребенок погибли в ДТП во Львовской области, трое человек в больнице – полиция

Женщина и ребенок погибли в ДТП во Львовской области, трое человек в больнице – полиция

09:34 19.07.2021
Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии; погибли 157 человек

Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии; погибли 157 человек

10:17 18.07.2021
Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

11:51 17.07.2021
Около 130 человек погибли в Германии из-за наводнений

Около 130 человек погибли в Германии из-за наводнений

07:54 17.07.2021
Два человека погибли в результате падения вертолета Ми-2 в Николаевской области

Два человека погибли в результате падения вертолета Ми-2 в Николаевской области

23:19 15.07.2021
До 117 возросло число погибших в беспорядках в ЮАР

До 117 возросло число погибших в беспорядках в ЮАР

16:31 15.07.2021
Число погибших из-за наводнений в Европе достигло 48, пропавших без вести - десятки

Число погибших из-за наводнений в Европе достигло 48, пропавших без вести - десятки

03:53 13.07.2021
50 человек погибли во время пожара в больнице в Ираке

50 человек погибли во время пожара в больнице в Ираке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли четыре человека – ГСЧС

Украина обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию – Кабмин

Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных – Кабмин

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевские правоохранители проводят следственные действия на полигоне строительных и крупногабаритных отходов №6

Правоохранители проверяют информацию о минировании ЧАЭС

Кабмин согласовал назначение Вячеслава Чауса на должность главы Черниговской ОГА

Украина предоставит Литве гумпомощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью

Украина обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию – Кабмин

Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных – Кабмин

В Киеве скончался первый пациент со штаммом "Дельта"

Экс-глава одного из предприятий УЗ и еще 14 нынешних и бывших чиновников компании подозреваются в растрате 58,6 млн грн

"Академик Черский" завершил работу на "Северном потоке-2", магистраль готова на 99%

Кличко представил проект "Дом громад" для представителей местного самоуправления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА